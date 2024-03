PS5 Pro: si parla di nuovo di 8k... facciamo chiarezza anche sui 120fps a 4k

Continuano ad emergere nuove indiscrezioni su PlayStation 5 Pro, la macchina di metà generazione firmata Sony di cui sono state svelate le possibili caratteristiche hardware nel corso delle ultime ore. Stando ad un altro report, la console segnerà un grosso passo in avanti, ma non si parla ancora di 4K a 120fps o di 8K a 60fps.

A parlarne è stato il sempre ben informato Tom Henderson, che sul suo portale Insider Gaming ha svelato le possibili opzioni video dell'attesissima PlayStation 5 Pro. Secondo il noto personaggio, il PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) avrà un impatto notevole sull'esperienza dei giocatori, che potranno godersi i giochi con un comparto grafico paragonabile a quello della modalità Fedeltà (quella che punta alla grafica e non al framerate) a 60 fotogrammi al secondo e a risoluzione 1440p.

Henderson sostiene di aver avuto accesso a documenti in cui si fa riferimento a due giochi first party non ben precisati sui quali sono stati condotti alcuni test. Nel primo caso, il titolo in versione PS5 è giocabile a 1080p/60fps o a 1800p/30fps, invece su PS5 Pro si può giocare a 1440p/60fps grazie al PSSR. Nel secondo test, invece, si parla di un'esclusiva che gira alle stesse condizioni su entrambe le macchine (1080p/60fps), con un'unica differenza: solo su PS5 Pro è attivo il Ray Tracing, che quindi non ha un impatto negativo sulle prestazioni.

Per quel che riguarda invece le esperienze di gioco a 4K/120fps o 8K/60fps, che tecnicamente sarebbero anche supportate da PlayStation 5 pro, potrebbe trattarsi del target che Sony si è imposta per la console di prossima generazione, magari PlayStation 6. Nel frattempo, bisognerà accontentarsi di miglioramenti più contenuti ma comunque evidenti rispetto alla normale PS5.

