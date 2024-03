PS5 PRO: AMD conferma indirettamente il supporto per l'upscaling via IA?

PlayStation 5 PRO potrebbe supportare l'upscaling via IA? Al momento non ci sono conferme ma a farlo intuire è una dichiarazione di Mark Papermaster, CTO (Chief Technology Officer) di AMD in una recente intervista.

Papermaster sottolinea come il 2024 sia un anno importante per AMD dal punto di vista dell'IA e a questo proposito viene dichiarato che "AMD sta lavorando sull'upscaling via IA per le console da gioco che utilizzano la propria architettura" e in tal senso il riferimento sembra essere proprio a PlayStation 5 PRO, console mai confermata e/o annunciata ufficialmente ma che secondo i rumor dovrebbe uscire proprio nel corso di quest'anno.

Già in passato si era parlato del supporto per l'IA per l'upscaling di PS5 PRO e le parole di Papermaster per quanto poco chiare e molto generiche, sembrano puntare proprio in questa direzione. Per avere la conferma ufficiale però dovremo attendere la presentazione della nuova console Sony, al momento sembra che gli sviluppatori first party e molti third party conoscano le specifiche tecniche di PS5 PRO e siano al lavoro su giochi ottimizzati per il nuovo hardware.

Secondo CNBC, PlayStation 5 PRO uscirà alla fine del 2024 con presentazione prevista idealmente tra la primavera e l'estate, probabilmente a maggio o giugno, con lancio fissato poi tra settembre e novembre di quest'anno.