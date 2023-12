PS5 PRO e l'analisi delle specifiche leak: la console sarà un 'mostro di ottimizzazione'?

Se le specifiche leak di PS5 PRO la descrivono come un mostro di potenza, lo youtuber Moore's Law is Dead specializzato in analisi tecnologiche ha preferito guardare oltre i freddi numeri per soffermarsi sui probabili punti di forza e di debolezza dell'architettura hardware trapelata in rete.

Partendo proprio dai leak più aggiornati sulle specifiche del rumoreggiato modello mid-gen di PlayStation 5, l'esperto creatore di contenuti con il pallino per la tecnologia ritiene che la prossima piattaforma di Sony, qualora le anticipazioni sull'hardware dovessero risultare veritiere, consentirà agli sviluppatori di sfruttare appieno la potenza computazionale e le funzionalità più avanzate del sistema.

Lo youtuber sostiene infatti che gli sviluppatori dei PlayStation Studios e le terze parti non dovrebbero avere alcun problema nello 'spremere a dovere' le risorse computazionali di PS5 PRO grazie proprio all'equilibrio tra le componenti scelte dal colosso tecnologico giapponese per progettarne l'hardware, un fattore che dovrebbe impattare positivamente sulle tempistiche richieste nella realizzazione di preset grafici ottimizzati per la nuova console Sony. Staremo a vedere.

Intanto, in rete continua il dibattito della community in merito alle dichiarazioni di Tom Henderson su Sony che avrebbe messo in conto il leak delle specifiche di PS5 PRO, a causa dei tanti dev kit che sarebbero stati distribuiti agli sviluppatori third party impegnati nello sviluppo dei futuri videogiochi PlayStation 5 e, perché no, dei titoli già lanciati ma destinati a ricevere dei nuovi preset grafici ottimizzati per il modello mid-gen.