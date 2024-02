PS5 PRO a fine anno per gli analisti di CNBC, Switch 2 annunciata a giugno?

Dopo aver tagliato le previsioni di vendita di PS5 per l'anno fiscale in corso, per il prossimo anno Sony ha necessariamente bisogno di mantenere alta l'attenzione sulla sua console, sopratutto in vista del lancio di GTA VI, uno dei giochi più attesi dell'ultima decade.

PlayStation 5 PRO a fine 2024?

E per farlo, c'è un solo modo secondo gli analisti di CNBC, ovvero quello di lanciare PlayStation 5 PRO entro la fine di quest'anno. Il report di CNBC sottolinea come Sony abbia di fatto confermato la stagnazione delle vendite della console ribadendo come PS5 stia per iniziare la seconda fase del suo ciclo vitale, per questo l'azienda si aspetta un graduale declino delle vendite. E se PlayStation 4 PRO è stata lanciata tre anni dopo il debutto di PS4, i tempi sono ormai maturi per PS5 PRO, console che arriverebbe a quattro anni di distanza dal lancio della console "standard".

Serkan Toto di Kantan Games ha dichiarato a CNBC che Sony si starebbe preparando per il lancio di PlayStation 5 PRO nella seconda metà del 2024, questo permetterebbe al colosso giapponese di continuare a mantenere alta l'attenzione sulla piattaforma e aumentare la base installata in vista dell'uscita di GTA 6 nel 2025. George Jijiashvili, analista di Omdia, punta invece sulla necessità di Sony di generare profitto e per questo, ipotizza, con l'arrivo di PS5 PRO il prezzo della PS5 potrebbe scendere. Sony non era immediatamente disponibile per un commento dopo essere stata contattata da CNBC.

Nintendo Switch 2 annunciato a giugno?

Continuando a parlare di console next-gen, il giornalista brasiliano PH Brazil (il primo a diffondere il rumor sul rinvio di Switch 2 al 2025) specifica come Nintendo abbia un Direct in programma ad aprile e un Indie World a marzo, dopo il Nintendo Partner Direct del 21 febbraio. Nintendo Switch 2 invece verrà svelata nel corso del mese di giugno, secondo le sue fonti.