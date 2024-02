PS5 PRO a fine anno: la console 'base' calerà di prezzo? Gli analisti non ci scommettono

Nella fotografia scattata all'industria videoludica da CNBC, gli analisti del portale all news statunitense discutono del possibile lancio a fine anno di PS5 PRO e riflettono sull'ipotetico taglio di prezzo dei modelli 'base' di PlayStation 5.

Il report degli analisti di CNBC si riallaccia alle dichiarazioni rese nei giorni scorsi dai vertici di Sony in merito alla stagnazione delle vendite delle console e l'ingresso di PS5 nella seconda fase del suo ciclo vitale. Prendendo spunto proprio dalle parole pronunciate dalle alte sfere del colosso tecnologico giapponese, gli analisti interpellati dalla redazione di CNBC ritengono che le 'grandi manovre' di Sony dovrebbero portare al lancio entro fine anno del modello mid-gen di PlayStation 5, un'operazione commerciale che, in linea puramente teorica, potrebbe fare da sfondo ad altre novità di natura squisitamente economica per le attuali versioni di PS5.

Le speranze degli appassionati per un eventuale taglio di prezzo di PlayStation 5 e PS5 Slim si scontrano però con le attuali condizioni dell'industria videoludica delineate da George Jijiashvili: l'analista senior di Omdia ritiene infatti che Sony non ritoccherà al ribasso il prezzo di vendita al pubblico dei modelli 'base' di PlayStation 5 in funzione del lancio di PS5 PRO.

L'esponente di Omdia ricorda che Sony si trova alle prese con un problema molto grande, ovvero la necessità di aumentare i propri margini di profitto nel settore dei videogiochi che, attualmente, risulterebbero essere vicini ai minimi decennali dell'azienda nipponica. Jijiashvili sostiene quindi che il lancio di PS5 PRO non comporterà degli stravolgimenti nell'attuale politica dei prezzi di Sony, in ragione del fatto che "Sony intende ottimizzare le vendite ponendo sempre l'accento sull'equilibrio con i profitti. Pertanto, uno scenario in cui Sony si trova a sperimentare un calo costante delle vendite hardware anche dopo aver commercializzato PS5 PRO risulta essere un'ipotesi molto plausibile".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a leggere questo nostro approfondimento in cui parliamo di PS5 PRO, Xbox Series X|S Refresh e Nintendo Switch 2 che sono nell'aria.