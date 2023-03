PS5 PRO in arrivo! Esiste ed esce nel 2024, Tom Henderson lo anticipa in esclusiva

Tom Henderson ha ricevuto importanti informazioni dalle sue fonti su PlayStation 5 PRO: la console esiste ed è attualmente in fase di progettazione con uscita prevista idealmente alla fine del 2024, salvo possibili ritardi.

Alla fine del 2023 arriverà invece la PS5 con lettore ottico estraibile, questo modello è ancora previsto per "later this year" con annuncio in programma indicativamente ad aprile o comunque in primavera. Questo è solamente il primo dei "nuovi hardware PlayStation in arrivo in questa generazione" riferisce Henderson riportando le parole di una sua fonte fidata.

Non ci sono purtroppo dettagli riguardo alle specifiche tecniche ma non è escluso che Sony scelga di puntare su un hardware ancora più performante per gestire al meglio il Ray-Tracing, in linea generale PS5 PRO dovrebbe essere più potente e più veloce rispetto al modello attuale ma le caratteristiche non sono ancora note.

Con PS6 in arrivo non prima del 2027 è probabile che Sony voglia allungare la vita commerciale di PlayStation 5 con un modello PRO che arriverebbe a quattro anni di distanza dal modello originale lanciato a novembre 2020. Al momento tutto tace dai canali ufficiali ma Henderson non ha dubbi sulle sue fonti e assicura che quanto riportato è frutto di indagini accurate.