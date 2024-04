PS5 Pro in arrivo? L'ex capo di Blizzard non è entusiasta delle console mid-gen

Sony ha chiesto agli sviluppatori di prepararsi per l'estate e un annuncio ufficiale di PlayStation 5 Pro sembra sempre più dietro le porte. Tuttavia, c'è chi nutre dei dubbi sull'utilità di lanciare delle console mid-gen.

Tra questi c'è Mike Ybarra, veterano dell'industria che ha militato in Microsoft e Blizzard. Con un lungo post pubblicato su X|Twitter, Ybarra ha dichiarato che, sebbene in qualità di fruitore e sviluppatore apprezzi un hardware aggiornato e performante, ci sono da tenere in considerazione diversi aspetti critici, in primis i costi di produzione.

"Come consumatore e sviluppatore, preferisco sempre più potenza, ma è incredibilmente costoso aggiornare hardware come questo (e prevede che si prendano soldi da qualche parte... Di solito da altri team di sviluppo di giochi); costa molto al consumatore poiché di solito sono prodotti premium e può rendere lo sviluppo di giochi per la piattaforma più impegnativo per tutti gli studi. Ciò è particolarmente vero quando ci sono segnali che indicano che una generazione di console si trova nell'ultima fase del suo ciclo di vita. Personalmente penso che si debba puntare tutto sull'hardware di nuova generazione rispetto a un piccolo incremento a metà ciclo. Di solito, il ritorno sull'investimento semplicemente non esiste per i consumatori".

Ybarra svela poi un interessante retroscena svelando che "C'è sempre stata l'idea di "aggiornare" le console come puoi fare con il tuo PC. Ciò significa che dopo 3-4 anni dall'inizio della generazione il consumatore può sostituire il proprio componente GPU (molto facilmente, design modulare) e aggiornarlo con una nuova GPU. Non è mai successo, è complesso, ma è un approccio che presenta una serie diversa di vantaggi e sfide. È necessario investire presto nella progettazione hardware per renderlo fattibile, ma è possibile. Potrebbe non valere lo sforzo e si potrebbe discutere se la cosa potrebbe interessare ai cosumatori".

L'ex Blizzard, infine, propone di puntare sulle tecnologie basate sull'intelligenza artificiale, e diminuire quindi sia i costi di produzione per le aziende che le spese dei consumatori: "Tecnologie innovative come Nvidia DLSS e AMD FSR sono le cose su cui investirei a metà ciclo. L'HW esiste già (per la maggior parte) e lo si abilita attraverso un software innovativo che offre alla piattaforma maggiori capacità a costo zero per il consumatore e con un lavoro minore da parte degli sviluppatori. Ciò che c'è oltre DLSS/FSR sono un'area di innovazione man mano che andiamo avanti, sono un fantastico uso dell'intelligenza artificiale che sostituisce il pubblicare hardware a metà generazione. Se fosse tutto gratuito, sicuramente gli aggiornamenti di metà ciclo sarebbero fantastici, ma non è così".

