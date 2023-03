PS5 PRO: state calmi, il design mostrato da Tom Henderson non è ufficiale

Tom Henderson ha confermato l'esistenza di PlayStation 5 PRO, secondo alcune fonti attendibili la nuova console Sony arriverà probabilmente alla fine del 2024. Sarà vero? Non lo sappiamo, ma c'è un altro particolare che ha attirato fortemente l'attenzione dei giocatori.

In molti si sono concentrati sull'immagine utilizzata da Henderson per condividere la notizia sul sul profilo Twitter e sul sito di Insider Gaming: ma è davvero questo il design di PS5 PRO? No, ovviamente no, mettiamo subito in chiaro come l'artwork in questione rappresenti solamente dei render fan made assolutamente non ufficiali, dunque il design di PlayStation 5 PRO non avrà niente a che vedere con questa immagine. Per quanto il design del fake render sia affascinante, è probabile che Sony non voglia allontanarsi troppo dal look dell'attuale PlayStation 5, così da sfruttare il più possibile un design già collaudato e con costi di studio e produzione parzialmente ammortizzati, in maniera simile a quanto accaduto con PS4 e PS4 PRO, che presentavano un design simile ma a loro modo unico e diverso.

PlayStation 5 PRO dovrebbe uscire alla fine del prossimo anno mentre PS6 arriverà non prima del 2027 e anzi sempre secondo Henderson la console Sony di nuova generazione vedrà la luce indicativamente nel 2028. Al momento niente di quanto riportato è stato confermato ufficialmente.