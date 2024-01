PS5 PRO al CES di gennaio? Scordatevelo, se ne riparla a fine estate per Tom Henderson

Sony sarà al CES di Las Vegas e terrà una speciale conferenza stampa con (anche) novità dal mondo PlayStation. Sono in molti ad aspettarsi l'annuncio di PS5 PRO in questa occasione ma in realtà vi consigliamo di tenere basse (anzi, inesistenti) le aspettative. Noi, come Tom Henderson...

Il celebre leaker e insider è intervenuto sui social dichiarandosi stupito dell'hype nato per la possibile presentazione di PlayStation 5 PRO la prossima settimana. A suo avviso non avrebbe alcun senso annunciare la console 9/10 mesi prima del lancio, secondo le sue informazioni se ne riparlerà alla fine del Q3 2024, e dunque alla fine dell'estate o inizio autunno.

I piani attuali di Sony prevederebbero una presentazione di PS5 PRO a settembre con lancio atteso per il mese di novembre, esattamente come accaduto con PS4 PRO ma anche per certi versi con la più recente PlayStation 5 Slim, presentata a ottobre e commercializzata a novembre.

Sony ha iniziato nei mesi scorsi a distribuire il kit di sviluppo della nuova console agli studi e ai publisher giapponesi e internazionali, proprio la circolazione dev kit ha permesso la fuga di notizie sulle specifiche tecniche di PlayStation 5 PRO, un leak che la compagnia giapponese aveva messo in conto, sempre stando alle parole di Tom Henderson.