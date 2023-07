PS5 Pro: data di lancio, devkit e preset grafici 4K-8K al centro dei nuovi leak

Non bastassero le anticipazioni sul possibile taglio di prezzo di PlayStation 5, a rendere ancora più infuocata l'estate degli appassionati di videogiochi ci pensano le nuove indiscrezioni su PS5 Pro che stanno rimbalzando in rete. Ecco le ultime novità sulla sempre più rumoreggiata versione mid-gen di PlayStation 5.

A detta degli informatori anonimi dei curatori del portale KeyToGaming, sembra infatti che Sony si stia preparando all'annuncio ufficiale di PlayStation 5 Pro: le 'gole profonde' ritengono che il colosso tecnologico giapponese stia progettando dall'inizio del 2022 una versione mid-gen di PS5 dal nome in codice di 'Project Trinity', un riferimento alla serie cinematografica di Matrix che fu adottato in passato dagli stessi ingegneri di Sony nella realizzazione dei prototipi di PS4 Pro (Neo) e PlayStation VR (Morpheus).

Il leak riportato da KeyToGaming cita anche la possibile finestra di distribuzione dei devkit di PS5 Pro alle case di sviluppo terze (novembre 2023) e le tempistiche indicative per la commercializzazione della console (novembre 2024) ad un prezzo che deve essere ancora definito.

Per quanto riguarda le specifiche hardware e le funzionalità avanzate di PlayStation 5 Pro, i leaker spiegano che la console garantirà un'esperienza di gioco più fluida e responsiva negli attuali videogiochi PS5 e proporrà una nuova modalità Prestazioni 'avanzata' con risoluzione 8K. Sempre in base alle anticipazioni degli informatori anonimi, il boost prestazionale garantito da PS5 Pro dovrebbe riflettersi anche nel comparto grafico dei videogiochi già in commercio, specie per quanto riguarda la gestione del framerate e degli effetti Ray Tracing.

Come di consueto, vi invitiamo a prendere con le pinze qualsiasi indiscrezione o leak e a considerarli per ciò che sono. Per un ulteriore approfondimento sul tema, qui trovate le ultime riflessioni di DF su PS5 Pro e Xbox Series Next.