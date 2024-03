PS5 PRO Enhanced, Sony lavora a un'etichetta per l'ottimizzazione dei giochi?

A distanza di due settimane da quando Tom Henderson ha confermato gli ultimi leak di PS5 PRO, il noto giornalista è tornato alla carica con tante informazioni per la macchina da gioco mid-gen diPlayStation 5. Nel dettaglio, Henderson ha rivelato quali saranno i requisiti necessari per gli sviluppatori al fine di ottenere l'etichetta "Enhanced".

Come specificato dalla stessa fonte, PS5 PRO Enhanced (nomenclatura alternativa alla "Trinity Enhanced" giunta con PS4 PRO) corrisponde alla certificazione ottenibile per tutti i giochi ottimizzati su PS5 PRO. Si tratta di un'informazione di non poco conto, la quale permetterebbe, almeno a primo acchito, di potersi fare un'idea su quelli che saranno gli obiettivi da voler raggiungere con la prossima mid-gen videoludica di Sony.

Mentre permangono i dubbi degli sviluppatori che non capiscono a cosa serva PS5 PRO e, più in generale, una macchina da gioco da lanciare a cavallo tra due generazioni, ecco quali dovrebbero essere i requisiti per l'ottenimento dell'etichetta PS5 PRO Enhanced recentemente divulgati dal portale Insider-Gaming:

PSSR per scalare la risoluzione a 4K;

60 FPS costanti;

Aggiunta/incremento degli effetti di ray-tracing.

PlayStation 5 PRO punta ad un salto tecnologico di non poco conto, ma sarà davvero così? Digital Foundry ha confermato i leak di PS5 PRO, frenando però gli entusiasmi sul boost prestazionale. Essendo alquanto numerosi i dubbi relativi alla mid-gen di Sony che dovrebbe debuttare sul mercato entro la fine dell'anno, non ci resta che attendere maggiori novità sulla presunta "nuova" macchina da gaming.

