PS5 PRO tra grafica e prestazioni: le specifiche hardware aggiornate agli ultimi leak

Le anticipazioni di Tom Warren sui preset grafici di PS5 PRO sono solo le ultime indiscrezioni di una lunga serie di rumor e leak che stanno circolando con sempre maggiore insistenza sul modello mid-gen di PlayStation 5, specie per quanto concerne le specifiche hardware.

Il giornalista di The Verge ha così arricchito di contenuti una discussione che stava già coinvolgendo tantissimi appassionati e diversi addetti al settore, basti pensare alle conferme di Digital Foundry sulle specifiche leak di PS5 PRO e alle riflessioni del noto collettivo di 'esperti tecno-ludici' in merito all'effettivo boost prestazionale che dovremmo attenderci da questa piattaforma.

Alle valutazioni di DF vanno quindi a sommarsi le dichiarazioni rese sui social dallo stesso editorialista di The Verge, con Tom Warren che ritiene di poter affermare con relativa certezza che le anticipazioni trapelate sulle componenti hardware del nuovo modello di PlayStation 5 sono assolutamente veritiere. Partendo da questo ultimo assunto, proviamo perciò a stilare l'elenco aggiornato delle specifiche leak di PS5 PRO:

PS5 PRO - specifiche hardware leak (aggiornate ad aprile 2024)

Processore: CPU AMD custom Zen 2 (8 core e 16 thread) a 3.5 GHz, con modalità ad alta frequenza a 3.85 GHz per i videogiochi PS5 PRO 'Enhanced'

GPU: architettura RDNA 3 con 60 CU e 33.5 TF, velocità di clock 2.18 GHz

Memoria RAM: 16 GB a 18 Gbps, con 13,7 GB accessibili agli sviluppatori e bandwidth 256-bit a 576 GB/s

Per un rapido confronto con l'odierna famiglia di sistemi Sony, eccovi le specifiche ufficiali dei modelli 'base' di PlayStation 5 (come pure di PS5 Slim) attualmente in commercio:

PlayStation 5: specifiche hardware ufficiali

Processore: CPU AMD custom Zen 2 (8 core e 16 thread) a 3.5 GHz

GPU: architettura RDNA 3 con 36 CU e 10.23 TF, velocità di clock 2.23 GHz

Memoria RAM: 16 GB a 18 Gbps, con 12,5 GB accessibili agli sviluppatori e bandwidth 256-bit a 448 GB/s

A voler dar retta alle specifiche leak di PS5 PRO, di conseguenza, non dovremmo assistere a un vero e proprio balzo generazionale rispetto a PlayStation 5 ma ad un 'semplice' aumento prestazionale che si tradurrà in un framerate più elevato e stabile, in un aumento della risoluzione e in un potenziamento degli effetti di illuminazione, ombre e riflessi in tempo reale gestiti in Ray Tracing, con gli sviluppatori chiamati a decidere in piena autonomia come sfruttare appieno le nuove risorse e funzionalità offerte dalla console mid-gen.

Stando sempre alle anticipazioni delle fonti più accreditate, il vero punto di forza di PS5 PRO sarà il PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), ovvero il sistema di upscaling e upsampling 'intelligente' che Sony avrebbe sviluppato prendendo spunto da soluzioni analoghe come FSR, DLSS e XeSS.

