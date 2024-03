PS5 PRO: il leak delle specifiche tecniche è partito dal Sony Developer Network?

Sony non ha preso bene la fuga di notizie sulle specifiche tecniche di PS5 PRO ed ha avviato una indagine interna per scoprire chi sia il colpevole di questo leak non autorizzato. Sembra che l'autore del leak abbia accesso al Sony Interactive Entertainment Developer Network e questo include... a quanto pare, tantissime persone.

Sony Developer Network è una piattaforma gestita dalla compagnia alla quale possono accedere solamente sviluppatori verificati e accreditati. Recentemente su Sony Interactive Entertainment Developer Network sembra sia stata caricata la versione 9.0 del software del kit di sviluppo di PlayStation 5 PRO insieme ad una ricca documentazione con specifiche tecniche e altri dettagli legati al supporto tecnico.

Chiaramente è difficile risalire al colpevole dal momento che oltre ai team interni di PlayStation Studios anche sviluppatori di publisher terze parti hanno accesso al server. Certo che stando così le cose si tratterebbe di una fuga di notizie "interna" che sicuramente non farà piacere a Sony che dopo l'accaduto potrebbe decidere di limitare l'accesso a questo tipo di informazioni da parte di sviluppatori terzi.

Al momento Sony non ha commentato la fuga di notizie e la veridicità dei leak, dunque ufficialmente tutto tace da parte della compagnia giapponese, impegnata probabilmente a individuare i responsabili del gesto.

Su Persona 3 Reload è uno dei più venduti di oggi.