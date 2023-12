PS5 PRO: un leak svela le presunte specifiche tecniche, interviene anche Tom Henderson

Su ResetERA sono emerse presunte informazioni tecniche su PlayStation 5 PRO, la console mid-gen di Sony che dovrebbe essere annunciata a settembre 2024. Ecco quali specifiche sono state diffuse, non sappiamo però se quanto pubblicato corrisponda al vero.

Secondo la fonte, PlayStation 5 PRO sarà equipaggiata con il SoC "Viola" fabbricato con tecnologia TSMC N4P, il chip è basato sull'architettura Zen2 di AMD con frequenza dinamica fino a 4.4 Ghz. Il leaker cita anche "Trinity" ovvero un nome in codice che farebbe riferimento a tre diverse tecnologie: upscaling, Ray-Tracing accelerato e archiviazione veloce.

L'architettura RDNA3 è la base del sistema ma non mancano ottimizzazioni legate al Ray-Tracing viste su RDNA4. Continuando a parlare di specifiche tecniche la fonte parla di 3584 shaders, 224 TMUs e 96 ROPs, oltre a 16 GB di RAM GDDR6 a 18 gbps. La CPU avrà una frequenza (target) di 2.0 GHz capace di gestire TLOPS Dual-Issue fino a 28.67 TFLOP di picco, idealmente 14.33 TFLOP se escludiamo il Dual-Issue. Presente anche una NPU XDNA2 per velocizzare il processo di upscaling temporale, quest'ultima indicata come una delle caratteristiche principali di PS5 PRO (al pari del Checkboard Rendering di PS4 PRO) per puntare a una risoluzione upscalata 4K a più di 30fps.

L'annuncio di PlayStation 5 PRO è atteso per settembre 2024, Tom Henderson è intervenuto sull'argomento affermando di non poter commentare i leak diffusi da altre persone, tuttavia secondo lui Sony si aspettava una fuga di notizie in questo periodo dal momento che nelle scorse settimane la compagnia ha iniziato a distribuire i dev kit di PlayStation 5 PRO agli studi di terze parti.