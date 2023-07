PS5 Pro è un 'mostro' di potenza? Prime speculazioni sulle specifiche da RedGamingTech

Un leak emerso nelle ultime ore suggerisce che PlayStation 5 Pro esiste e che la console mid-gen di Sony verrà lanciata a fine 2024, con i primi devkit che verranno invece distribuiti agli sviluppatori già a novembre di quest'anno.

RedGamingTech ha colto la palla al balzo per tornare a discutere della console, di cui avevamo ricevuto anticipazioni in passato proprio tramite il canale specializzato in hardware videoludici. Il content creator afferma di aver trovato conferme in queste rivelazioni con quanto aveva appreso tempo addietro, specialmente per quanto riguarda la nuova modalità Prestazioni avanzata con output di risoluzione a 8K e la volontà da parte di Sony di fornire una macchina maggiormente in grado di gestire il Ray Tracing (PS5 sarebbe fino a 2/2.5 più performante della console base in questo ambito).

Il content creator si dice entusiasta delle potenzialità di una console "mostruosa" che potrebbe montare architetture Zen 4 e RDNA 3.5, e che potrebbe finalmente risolvere problemi rilevati in giochi come Returnal e Final Fantasy XVI per quanto riguarda i cali della risoluzione nativa o della fluidità di gioco. Se interessati, trovate un approfondimento dettagliato all'interno del filmato che trovate in apertura.

Le informazioni emerse nelle scorse ore e le voci di corridoio diffuse da RedGamingTech in passato sembrano concidere, tuttavia sarà bene attendere un eventuale annuncio ufficiale di Sony. Nel frattempo si parla anche di un possibile reveal di PS5 Slim nel corso di un PlayStation Showcase ad agosto.