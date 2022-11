PS5 PRO non arriverà prima del 2024 o 2025? Parla Tom Henderson

Un nuovo modello di PS5 è in arrivo nel 2023 stando a TheLeak.co e il buon Tom Henderson ha ripreso il report per aggiungere sale alla questione, integrando i dettagli emersi con alcuni particolari rivelati da sue fonti fidate.

Henderson è stato tra i primissimi a parlare di una nuova versione di PS5 con disc drive removibile, una manovra necessaria apparentemente per contenere i costi e ridurre gli imballaggi, permettendo così a Sony di distribuire un maggior numero di console senza per questo spendere necessariamente di più.

La "nuova" console arriverà apparentemente nel 2023 e non necessariamente verrà rinominata PS5 Slim, ma quello che ci interessa in questo caso sono le voci su PS5 PRO riportate da Henderson. Secondo le sue fonti infatti PlayStation 5 PRO non uscirà prima dell'anno fiscale 2024 e anzi lo stesso insider e alcuni suoi contatti pensano che non ci sarà alcuna PS5 PRO prima dell'anno fiscale 2025.

I piani di Sony prevederebbero dunque il lancio di PS5 Chassis D (PS5 Slim) a settembre 2023, dismettendo la produzione dei modelli attualmente in commercio, mentre per un modello PRO bisognerà attendere almeno altri due o tre anni. Sarà vero oppure no, voi cosa ne pensate di questi rumor? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.