PS5 PRO: perché non si parla dei giochi in sviluppo? Occhio alle fake news

Una console senza giochi non potrebbe esistere, e questa frase, per quanto scontata, è assolutamente vera. E quindi perché si sta parlando tantissimo delle specifiche tecniche di PS5 PRO ma non si parla minimamente dei giochi.

Il motivo c'è ed è semplice: attualmente nessuno conosce i piani di Sony e delle terze parti a riguardo. Sarebbe bello, afferma Insider Gaming, poter dire che GTA 6 uscirà insieme al lancio di PS5 PRO ma come sappiamo le cose non stanno assolutamente così e al momento nessun editore ha confermato di essere al lavoro su giochi ottimizzati per il nuovo hardware e non potrebbe essere altrimenti, dal momento che Sony stessa non ha mai annunciato PlayStation 5 PRO.

Anzi, la stessa Sony avrebbe aperto una indagine interna per capire chi ha fatto trapelare le specifiche di PS5 PRO, oltre agli studi first party anche vari team di terze parti sono in possesso dei dev kit per la console e dunque non sarà facile scoprire l'autore della fuga di notizie.

C'è da dire che qualche voce sui giochi si sta diffondendo in queste ore, ad esempio si parla di una versione ottimizzata di Star Wars Jedi Survivor per PS5 PRO in 4K a 120fps capace di girare senza rallentamenti, tuttavia le fonti non sono particolarmente autorevoli e con le specifiche trapelate un traguardo del genere non è assolutamente raggiungibile.

Come vi abbiamo spiegato, giocare in 4K a 120fps è un obiettivo teoricamente raggiungibile tramite PSSR non prima della prossima generazione di console. Attenzione dunque a quello che leggete in giro, sopratutto in questi giorni di rumor selvaggi su PS5 PRO.

