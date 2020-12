PS5 Pro è già nei piani di Sony? Spunta un nuovo brevetto

PlayStation 5 è appena arrivata sul mercato e ci sono tantissimi giocatori che ancora non sono riusciti ad accaparrarsene una a causa di gravi problemi di scorte... eppure, in rete già si vocifera di una PS5 Pro, una console mid-generation che potrebbe essere destinata ad affiancare la nuova console come già accaduto in passato con PS4 pro.

Ad alimentare tali speculazioni è la stessa Sony attraverso un brevetto di recente scoperta. Depositato nel gennaio del 2019 ma pubblicato solamente lo scorso luglio, il documento descrive un sistema dotato di una doppia GPU, con una deputata al controllo dell'output HDMI e l'altra a supporto della prima, in grado di intervenire ogni qualvolta il carico aumenta e si verificano dei cedimenti. Un upgrade del genere è potenzialmente in grado di spingere la fedeltà grafica verso livelli ancora superiori, pertanto non stupisce che in molti lo abbiano associato ad un'evoluzione dell'hardware di PlayStation 5. Dopotutto, a sostegno di tale ipotesi c'è il recente passato di Sony, che ha abbracciato la filosofia delle console mid-generation durante la scorsa generazione. Chiaramente, il brevetto da solo non rappresenta una prova schiacciante, alla luce di quanto appena riferito non ci stupiremmo se Sony optasse per una mossa del genere.

Al momento, in ogni caso, ci questioni più impellenti a cui pensare, ad esempio riuscire a mettere le mani su una PlayStation 5, che sembra essere una vera impresa. A peggiorare la situazione ci pensano gruppi organizzati come CrepChiefNotify, che ha ottenuto migliaia di PS5 per poi rivenderle a prezzi notevolmente maggiorati.