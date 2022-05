PS5 PRO e PlayStation 5 Slim esistono davvero e quando escono?

Nell’ultimo periodo, per quanto premature, le voci riguardo all’esistenza di una versione migliorata di PlayStation 5, che si tratti di un modello Slim o PRO, si sono fatte più insistenti. Ma a quasi due anni dal debutto della sua console next-gen, avvenuto il 12 novembre 2020, Sony ha davvero avviato i lavori su un nuovo hardware? Ecco cosa sappiamo al riguardo.

Molti dei rumor legati a un nuovo modello dell'ancora giovane piattaforma risalgono agli inizi di maggio 2021, periodo in cui emerse il report dedicato a PS5 del DigiTimes (un quotidiano asiatico che si occupa di elettronica) incentrato su un possibile redesign della console. In quell’occasione si parlò genericamente di una "CPU Semi Custom da 6 nanometri targata AMD" che, nel tentativo di ridurre i costi e limitare i problemi di produzione, avrebbe sostituito la componente originale da 7 nanometri. Il resoconto faceva poi riferimento a un annuncio ufficiale da parte di Sony atteso entro la fine del 2022, il che vedrebbe l’azienda ancora in tempo per confermare o smentire ognuna delle ipotesi avanzate.

In ogni caso sono tante le realtà che hanno detto la propria sul possibile arrivo di nuovi modelli di PS5: se infatti TCL Technology si dice sicura dell'arrivo di una revisione tra il 2023 e il 2024, c'è anche chi diffonde rumor sull’uscita entro tre anni di PS5 Pro, una versione apparentemente in grado di fornire il doppio della potenza nel rastering e prestazioni più efficienti nella gestione del Ray Tracing. Che la mid-gen sia davvero più vicina di quanto sembri?