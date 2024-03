PS5 PRO: PlayStation Spectral Super Resolution sarà retrocompatibile con i vecchi giochi?

Nell'ultima analisi effettuata da Digital Foundry parlando delle specifiche tecniche di PlayStation 5 PRO, ci sono novità interessanti riguardo la nuova tecnologia di upscaling di Sony, conosciuta come PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR).

Più volte paragonata a soluzioni come DLSS di NVIDIA e FSR di AMD (in questo caso impropriamente, non essendo la soluzione AMD basata su algoritmi di intelligenza artificiale), PlayStation Spectral Super Resolution permetterà essenzialmente di generare tramite un upscale evoluto, immagini in alta risoluzione partendo da una risoluzione inferiore. Idealmente, secondo l'analisi di Digital Foundry, PSSR potrebbe essere in grado di creare immagini 4K partendo da una risoluzione base di 1080p. Un'obiettivo ambizioso per qualsiasi upscaler, persino per il DLSS di Nvdia.

Giustamente i ragazzi di Digital Foundry mettono in evidenza che, essendo il PSSR un algoritmo che non necessità di essere "allenato" sui singoli giochi, dovrebbe essere compatibile anche con tutti i giochi già disponibili sul mercato e usciti prima di PS5 PRO. A spiegarlo bene è Richard Leadbetter:

"Sembra che tutti i giochi già usciti possano beneficiare delle migliorie di PSSR, anche utilizzando SDK più vecchi. In altre parole, gli sviluppatori potrebbero tornare su vecchi giochi e aggiungere il supporto PlayStation Spectral Super Resolution senza dover aggiornare il software del kit di sviluppo."

Non si tratta proprio di un aggiornamento automatico e gli sviluppatori, almeno inizialmente, dovranno rimettere mano ai vecchi giochi ma si tratta comunque di una bella notizia perché sempre secondo Leadbetter "ci sono sicuramente molti giochi che non riceveranno il supporto completo alle caratteristiche di PS5 PRO ma almeno potranno contare sul supporto PSSR."



Per altro è ipotizzabile che Sony lavorerà ad implementazioni "automatiche" di questo tipo di supporto, come già successo in passato per alcune migliorie possibili su PS4 PRO sui giochi esistenti, che prima necessitavano l'intervento degli sviluppatori ma che successivamente è stato possibile applicare a livello di sistema.

Digital Foundry si spinge fino ad ipotizzare il prezzo della console mid-gen Sony, con PS5 PRO che potrebbe costare 600 dollari in versione digitale senza lettore Blu-Ray. Ma qui siamo nel campo della speculazione più spinta.