PS5 Pro poco più potente di PlayStation 5, ma gli sviluppatori ringraziano

Sull'onda delle numerosi indiscrezioni su PlayStation 5 Pro emerse negli ultimi tempi, Tom del canale YouTube Moore's Law is Dead ha ben pensato di ospitare uno sviluppatore veterano per discutere di quella che potrebbe essere la prossima console mid-gen di Sony.

Ospite del podcast Broken Silicon, lo sviluppatore ha detto di chiamarsi Hal, di trovarsi nel settore fin dal 1995 e di aver lavorato anche ai videogiochi del franchise di The Elder Scrolls. Basandosi sulla sua esperienza, ritiene che PlayStation 5 Pro non sarà molto più potente dell'attuale PS5. In questo modo gli sviluppatori dovrebbero riuscire ad implementare dei miglioramenti grafici in maniera semplice ed economica, anche in videogiochi già in via di sviluppo e già finanziati. Sony starebbe dunque lavorando per non creare eccessivi problemi ai team di sviluppo e garantire una transizione agevole.

La tecnologia di upscaling PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) sarebbe stata sviluppata con tale obiettivo in mente. Essendo realizzata a misura di PlayStation, dovrebbe fornire il controllo completo delle API e risultare molto più semplice da implementare di altre tecnologie simili. Ne hanno parlato anche i ragazzi di Digital Foundry, quando nel commentare (e confermare) il leak delle specifiche di PS5 Pro hanno frenato gli entusiasmi sul boost prestazionale e affermato che la nuova tecnologia conosciuta come PlayStation Spectral Super Resolution (l'alternativa di Sony a FSR di AMD e DLSS di NVIDIA) dovrebbe essere compatibile anche con i vecchi giochi di PS5.

In coda, ci teniamo a precisare che PS5 Pro non è ancora stata annunciato e nulla di tutto ciò ha ancora trovato conferma. Pertanto, tenente bene a mente che ci troviamo nel campo delle speculazioni.

