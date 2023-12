PS5 Pro sarà più potente del previsto? Un noto insider interviene sugli ultimi leak

Questa mattina vi abbiamo parlato dei recenti leak a tema PlayStation 5 Pro, i quali sembrerebbero aver svelato le specifiche tecniche della console mid-gen targata Sony. Stando ad un insider piuttosto noto, però, le informazioni diffuse nelle ultime ore non renderebbero giustizia all'effettiva potenza di calcolo della macchina da gioco.

Ci stiamo riferendo a Kepler, personaggio piuttosto noto sui social e considerato affidabile per via delle sue passate anticipazioni. Stando all'utente, che ha condiviso alcuni messaggi su X/Twitter, vi è un piccolo errore nell'elenco delle specifiche hardware di PS5 Pro. Kepler afferma che la nuova console Sony non dispone di 56 CU ma di 60 e, come se non bastasse, queste avrebbero un clock boost a 2,5 Ghz. In aggiunta, la GPU dovrebbe vantare una potenza di 19,2 Teraflops, motivo per cui è lecito aspettarsi un miglioramento delle prestazioni che si aggira sul 70% rispetto alla versione standard della console. Se consideriamo poi la nuova tecnologia per l'upscaling, sembrerebbe proprio che PlayStation 5 Pro sia un mostro di potenza.

Ovviamente si tratta di informazioni non ufficiali e per avere la certezza di quelle che sono le caratteristiche della console - che non è mai nemmeno stata annunciata da parte di Sony - dovremo attendere il suo reveal, che potrebbe arrivare il prossimo settembre 2024.

Nel frattempo, vi ricordiamo che secondo alcuni rumor il Dev Kit di PS5 Pro sarebbe già nelle mani di Square Enix.