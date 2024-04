PS5 PRO tra preset 4K/60fps con PSSR e Ultra-Boost: le ultime da Tom Warren

Mentre in rete continuano a rimbalzare le indiscrezioni condivise da Tom Warren su PS5 PRO e i preparativi degli sviluppatori per l'estate, il giornalista di The Verge torna alla carica con delle nuove, importanti anticipazioni sui preset grafici della sempre più rumoreggiata console mid-gen Sony.

Nell'ultimo articolo pubblicato da Warren, il Senior Editor di The Verge prende spunto dalle imbeccate delle sue fonti anonime per approfondire un tema che interessa direttamente i futuri acquirenti della nuova piattaforma della famiglia PlayStation 5, ovvero i preset grafici e le ottimizzazioni che saranno disponibili sia per i nuovi videogiochi che per i titoli già commercializzati.

A detta di Tom Warren, i videogiochi PS5 futuri ed esistenti trarranno vantaggio dalla superiore potenza computazionale di PS5 PRO in vario modo: le 'gole profonde' interpellate dall'editorialista di The Verge riferiscono che gli sviluppatori saranno incentivati a realizzare un apposito preset grafico con etichetta 'Enhanced' che sfrutti appieno il nuovo upscaler PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) per garantire un'esperienza di gioco più fluida, responsiva e 'nitida' con un aumento (a discrezione delle software house) della risoluzione, del framerate e degli effetti di Ray Tracing. Ma non è tutto.

Sempre in base a quanto sostenuto dalle fonti di Warren, Sony starebbe anche lavorando a una modalità Ultra-Boost che consenta ai videogiochi già disponibili su PS5 di sfruttare le funzionalità avanzate (sia software che hardware) del modello PRO. Il giornalista di The Verge cita ad esempio i benefici offerti dalla tecnologia integrata in PS5 PRO nella gestione del framerate, del VRR e della risoluzione variabile nei giochi attualmente disponibili su PlayStation 5, e questo senza la necessità di patch o update da parte degli sviluppatori. Dovrebbe trattarsi sostanzialmente di una tecnologia con finalità non troppo distanti da quelle che hanno portato Microsoft a integrare FPS Boost su Xbox Series X|S.

Le software house che otterranno il devkit di PlayStation 5 PRO, oltretutto, potranno utilizzare l'upscaler 'intelligente' PSSR per migliorare ulteriormente la resa grafica, la stabilità del framerate e la responsività dei videogiochi già disponibili, senza la necessità di creare preset appositi per ottenere l'etichetta 'Enhanced' che, stando sempre alle fonti anonime, apparirà nei titoli con modalità grafiche ottimizzate per PS5 PRO.

