PS5 PRO o PS5 Slim annunciate al PlayStation Showcase di giugno? Forse sì, ma non è sicuro

A febbraio, Jeff Grubb aveva anticipato l'arrivo di un nuovo PlayStation Showcase e in questi giorni ha ribadito quanto già dichiarato: un evento targato Sony è in programma nelle prossime settimane, probabilmente prima della Summer Game Fest dell'8 giugno. E fino qui, nulla di strano...

L'evento, sottolinea Grubb, servirà a Sony per introdurre "next phase of the PS5" ovvero la prossima fase del progetto PlayStation 5, mostrando alcuni giochi della seconda parte del ciclo vitale della console, come Marvel's Spider-Man 2, e a questo punto (forse) anche un nuovo hardware.

Tom Henderson ha parlato di PS5 PRO in uscita nel 2024, secondo l'insider ne sapremo di più "nelle prossime settimane o nei prossimi due mesi" una tempistica che farebbe effettivamente pensare ad un possibile reveal di PlayStation 5 PRO o della tanto rumoreggiata PS5 con lettore ottico estraibile durante l'evento PlayStation Showcase di maggio o giugno.

PlayStation 5 Slim dovrebbe essere annunciata questa primavera (inizialmente si parlava di aprile) con uscita prevista a settembre mentre PS5 PRO dovrebbe vedere la luce nel corso del 2024, sempre stando alle testimonianze raccolte da Henderson.

E se forse sembra troppo presto per rivelare in via ufficiale PlayStation 5 PRO, l'occasione potrebbe essere ghiotta per svelare l'esistenza del nuovo modello di PS5 Slim e magari della PlayStation portatile che potrebbe uscire persino prima di PS5 PRO.

E voi cosa ne pensate? Sarà il PlayStation Showcase il palcoscenico ideale per svelare i nuovi hardware PS5 oppure bisognerà aspettare altri appuntamenti?