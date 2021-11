PS5 Pro e PS5 Slim, immaginando le console: il video concept firmato da Let's Go Digital

Nei lunghi mesi di attesa che hanno preceduto il reveal ufficiale di PlayStation 5, il team di Let's Go Digital si è fatto conoscere a livello internazionale tramite l'accurata realizzazione di potenziali render del nuovo hardware.

Ora che PlayStation 5 è ormai disponibile - al netto delle carenze di scorte - da oltre un anno, il portale olandese prova a regalare un ulteriore assaggio di futuro. Grazie ai render realizzati con dovizia di dettagli da Jermaine Smit, Let's Go Digital apre infatti una finestra di riflessione su delle eventuali PlayStation 5 Slim e PlayStation 5 Pro.

Entrambi gli hardware, sono protagonisti del filmato dedicato che trovate in apertura a questa news, e tramite il quale il creator Jermain Smit ne presenta le caratteristiche essenziali. Nell'immaginare le ipotetiche console, l'autore ha conservato la tradizionale colorazione bianca per PlayStation 5 Slim, mentre per PlayStation 5 Pro è stata immaginata anche una Black Edition. Che cosa ve ne pare di queste due nuove creazioni a marchio Let's Go Digital?

Ovviamente, lo ribadiamo, stiamo parlando di semplici esercizi di stile, poiché Sony non ha mai ufficialmente annunciato l'intenzione di produrre una PS5 Slim o una PS5 Pro. Ripercorrendo quanto realizzato in passato dalla compagnia, soprattutto con la più recente PS4, può ad ogni modo essere interessante riflettere su ciò che potrebbero portare eventualmente di nuovo i due hardware.