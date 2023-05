PS5 Pro: quando esce e cosa sappiamo, riassunto di tutti i rumor

Da tempo si parla di PlayStation 5 Pro e secondo molti insider Sony sarebbe da tempo al lavoro su una console mid-gen da affiancare a PlayStation 5 e alla tanto rumoreggiata PS5 Slim. Ma cosa sappiamo esattamente su PS5 Pro?

PS5 Pro quando esce?

Quando esce PlayStation 5 PRO? Secondo Tom Henderson, PS5 Pro uscirà nel 2024 e la produzione della console sarebbe già iniziata lo scorso mese di aprile, con l'obiettivo di avere un gran numero di unità a disposizione per il lancio. Sembra in realtà improbabile che Sony abbia iniziato a far costruire PlayStation 5 PRO con così largo anticipo ma Henderson sembra sicuro di quanto riportato e invita a fidarsi delle sue parole.

PlayStation 5 Pro specifiche tecniche

Su questo aspetto non ci sono in realtà tanti rumor. Sony avrebbe iniziato a inviare i Dev Kit di PS5 Pro agli studi di sviluppo americani ma al momento non sono trapelate le specifiche dei kit di sviluppo o della console. Secondo varie fonti, PS5 Pro sarebbe una console pensata per il Ray Tracing e che punterebbe ai 4K dinamici/120fps o in alternativa alla risoluzione 4K nativa/60fps con Ray Tracing ottimizzato. L'SSD invece non dovrebbe subire modifiche di alcun tipo rispetto alle unità montate attualmente su PS5 e PS5 Digital Edition. Queste informazioni in ogni caso devono essere prese con le pinze dal momento che si tratta solamente di rumor e voci di corridoio assolutamente non verificate (e non verificabili, allo stato attuale).

Quale sarà il prezzo di PlayStation 5 Pro?

Altro punto focale è il prezzo: se PS5 Standard costa 549.99 euro e PS5 Digital Edition 449.99 euro, quanto costerà PlayStation 5 Pro? Purtroppo il prezzo resta un incognita e sono in molti a pensare che una eventuale versione potenziata della console possa avere un prezzo simile a quello di PlayStation VR2, ovvero 599.99 euro o 649.99 euro in bundle con un gioco. Si tratta però solamente di ipotesi e un prezzo così alto (ben oltre la soglia psicologica del prezzo ideale di una console per videogiochi) potrebbe scoraggiare i consumatori interessati. Avremo una idea più chiara, probabilmente, quando Sony lancerà la nuova PlayStation 5 Slim, questo modello con lettore ottico esterno dovrebbe avere un costo di produzione più basso e di conseguenza un listino forse diverso da quello attuale, grazie anche all'abbattimento di due linee produttive diverse per PS5 e PS5 Slim. PS5 Slim costerà 499 euro e PS5 Pro 599 euro? E' una ipotesi...

PS5 Pro quando verrà annunciata

Ma quando verrà annunciata la PS5 Pro? Secondo Jeff Grubb ne sapremo di più durante il PlayStation Showcase di giugno ma in realtà è più probabile che in questa occasione Sony possa presentare PlayStation 5 Slim insieme a PlayStation Q Lite e nuovi accessori della gamma PlayStation.

PS5 Pro avrà giochi esclusivi?

Anche in mancanza di conferme ci sentiamo di rispondere con una certa tranquillità: no, non esisteranno giochi esclusivi per PlayStation 5 Pro, non avrebbe senso per Sony (o per gli editori di terze parti) proporre giochi compatibili unicamente con PlayStation 5 Pro, tagliando fuori i quasi 40 milioni di possessori di PS5. Dunque possiamo affermare con notevole certezza che tutti i giochi in uscita dopo l'eventuale lancio di PS5 Pro continueranno a girare anche su PlayStation 5 Standard e PS5 Digital Edition.

Nota bene: tutte le immagini che vedete qui sopra non sono ufficiali, si tratta di immagini fan made che nulla hanno a che vedere con il reale design di PlayStation 5 Pro.