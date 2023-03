E se PS5 PRO riprendesse il design del dev kit a V di PlayStation 5?

Ve lo ricordate lo spettacolare kit di sviluppo di PlayStation 5 caratterizzato dalla forma a V e diventato famosissimo sul web? Ne abbiamo parlato per mesi nel 2020, il dev kit è stato protagonista di render, foto e video che ne hanno mostrato il funzionamento nel dettaglio.

A molti il design di questo dev kit è piaciuto particolarmente e c'è chi continua a sperare che Sony non butti alle ortiche questo lavoro di design "riciclandolo" magari per la tanto rumoreggiata PlayStation 5 PRO in uscita nel 2024 secondo i rumor. Non ci azzardiamo a dire per PS5 Slim, dal momento che l'estetica sembra in realtà piuttosto massiccia e ben poco compatta.



Bella idea eh? Sicuramente interessante, ma come abbiamo già avuto modo di ripetere in passato, questo design sembra difficilmente replicabile per un prodotto commerciale, si tratta di un look sicuramente affascinante ma che renderebbe la console poco pratica per l'uso quotidiano, del resto il design industriale dei prodotti di elettronica deve seguire determinati canoni legati anche al riutilizzo di determinate componenti e alle regole di produzione di massa.



Per quanto affascinante quindi l'ipotesi che PS5 PRO possa assomigliare al dev kit di PlayStation 5 è difficilmente realizzabile, almeno secondo noi, e più probabilmente la console mid-gen avrà un design tutto sommato simile a quello del modello attuale, con qualche piccolo ritocco estetico, così come accaduto con PS4 PRO, non troppo dissimile da PS4 Standard e Slim. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.