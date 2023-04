PS5 Pro: la console entrerà in produzione ad aprile con lancio nel 2024, per Tom Henderson

Mentre l'attesa dei fan continua a crescere, a tal punto da aver spinto PlayStation 5 Pro tra le recenti tendenze di Twitter, il noto volto di Insider Gaming, Tom Henderson, ha preso parola durante una recente diretta streaming per lanciare alcune scottanti indiscrezioni sullo stato dei lavori in casa Sony.

Nel corso della diretta, Henderson ha innanzitutto confermato che, stando alle informazioni in suo possesso, PlayStation 4 Slim dovrebbe essere annunciata nel corso dell'anno, con una possibile finestra di lancio fissata per il prossimo settembre. A quanto pare, rivela il noto insider, Sony è fortemente intenzionata a sostituire l'attuale modello di PS5 per abbattere i costi, e da qui nascerebbe l'esigenza di lanciare un modello della console più piccolo ed economico, che verrà dotato del tanto chiacchierato lettore Blu Ray estraibile.

In questo scenario, ipotizza Henderson, PS5 Slim diventerà la console di punta dell'azienda giapponese almeno per la parte restante di quest'anno, mentre il precedente modello verrà pian piano dismesso dalla catena di produzione.

E per quanto riguarda PlayStation 5 Pro? Stando alle rivelazioni di Tom Henderson, Sony avrebbe in piano di metterla in produzione dal mese di aprile, con l'obiettivo di introdurla sul mercato a partire dal 2024. La famosa penna di Insider Gaming ha poi aggiunto che, in un modo o nell'altro, dovremmo saperne di più tra non molto, probabilmente già dai prossimi mesi.

Per il momento non si sa tantissimo sulle specifiche di questo nuovo modello della console ammiraglia Sony, c'è però da dire che non tutti sono concordi circa la sua utilità in questo momento storico. Per Jeff Grubb, ad esempio, il lancio di console midgen sul mercato sarebbe inutile e a tratti anche dannoso.