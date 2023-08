PS5 Pro sceglie un SoC con N4P: ancora rumor sulla nuova console Sony

Si intensificano a ritmo intenso le indiscrezioni relative al possibile hardware di PlayStation 5 Pro, ipotetica console mid-gen che i rumor vorrebbero in procinto di affiancare l'originale PS5.

Le ultime voci di corridoio, in particolare, hanno trovato espressione tramite l'account Twitter di Kepler, noto leaker in genere ben informato sui movimenti in corso in casa AMD. Come potete verificare dai cinguettii disponibili in calce, l'insider si dice certo che il SoC di PlayStation 5 Pro non sarà alimentato da un process node da 3nm. Al contrario, si legge, il nodo di processo della console dovrebbe contare su di una architettura a 4nm. Una scelta che, sempre secondo il leaker, non dovrebbe influenzare più di tanto le performance complessive di PS5 Pro, poiché la componente non presenterebbe differenze significative in termini di resa e potenza rispetto al corrispettivo a 3nm.



Le indiscrezioni riportate da Kepler, ovviamente, non sono supportate da informazioni ufficiali e vi invitiamo dunque a interpretarle con la dovuta cautela. Al momento, del resto, Sony non ha ancora annunciato una nuova console mid-gen. A prescindere dall'accumularsi di rumor e indiscrezioni in merito a PS5 Pro, in questa fase non resta dunque altro da fare che attendere eventuali conferme dal colosso videoludico del Sol Levante.