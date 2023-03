PS5 PRO e Slim esistono o no: i rumor erano veri o falsi? Cosa sappiamo

A metà marzo, Tom Henderson ha sganciato una vera e propria bomba anticipando l'esistenza di PlayStation 5 PRO, console mid-gen di Sony mai annunciata ufficialmente dalla casa giapponese. Facciamo dunque il punto della situazione: PS5 PRO e PS5 Slim esistono oppure no?

PlayStation 5 Slim avrà il lettore ottico esterno?

: niente di quanto riportato di seguito è mai stato annunciato o confermato in via ufficiale, anche le immagini sono fan render non approvati e/o diffusi da Sony.

Stando alle parole di vari insider, Sony ha in cantiere un nuovo modello di PS5 da lanciare a settembre 2023, questa versione si contraddistingue per la presenza di un lettore ottico esterno/estraibile (non è in realtà ben chiaro), così da uniformare le linee di produzione di PS5 Standard e PS5 Digital Edition e risparmiare sui costi di produzione, permette presumibilmente di acquistare separatamente il lettore Blu-Ray. Questo nuovo modello di PS5 sarà "Slim" o manterrà l'attuale design? Le fonti non si sbilanciano e fino ad oggi non si è effettivamente mai parlato di PS5 Slim ma solo di una revisione legata al lettore ottico... che sia però questa l'occasione giusta per proporre una PS5 più compatta e con un nuovo stile estetico? La nuova PS5 verrà annunciata ad aprile secondo i rumor e uscirà a settembre, probabilmente insieme a Marvel's Spider-Man 2.

PS5 PRO esiste e quando esce?

Tom Henderson ha scoperchiato il vaso di Pandora: PlayStation 5 PRO esiste e uscirà alla fine del 2024, il leaker non può dire altro per il momento ma invita a fidarsi di lui in quanto le sue fonti sono estremamente informate sull'argomento. In questo caso si parla di una console più potente rispetto al modello attuale, probabilmente con un focus maggiore sul Ray-Tracing, non sappiamo però se Sony opterà per un redesign o se l'estetica resterà invariata, anche se la prima ipotesi sembra quella più probabile. Anche in questo caso nessuna conferma da Sony, probabilmente ne sentiremo parlare in via ufficiale solo nel corso del prossimo anno.