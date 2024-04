PS5 Pro, Sony interviene e fa rimuovere il video leak: i rumor sono veri?

Negli ultimi giorni si sono intensificati i rumor riguardanti PlayStation 5 Pro e le preseunte caratteristiche della console mid-gen di Sony. Al momento la compagnia non si è espressa pubblicamente su quanto emerso, tuttavia si è attivata affinché i dettagli trapelati venissero rimossi da YouTube.

Come riportato da Tom Warren di The Verge, sembra proprio che Sony abbia chiesto ed ottenuto la rimozione del video pubblicato da Moore's Law Is Dead, in cui si parlava in maniera approfondita delle caratteristiche tecniche della console. "Sony ha presentato un avvertimento sul copyright contro il video leak di PS5 Pro pubblicato da Moore's Law is Dead. Il video è stato rimosso da YouTube", recita il post pubblicato da Tom Warren.

Il giornalista di The Verge ha confermato quanto trapelato all'interno del video in questione, affemrando che la CPU di PS5 Pro opererà a 3,85 GHz (quindi con un incremento del 10% rispetto a PS5) in una nuova modalità ad alta frequenza specifica pensata per i giochi ottimizzati per la nuova console (in modalità standard si fermerà invece a 3,5 GHz). Gli sviluppatori saranno liberi di scegliere tra le due modalità e potranno anche sfruttare 1,2 GB di memoria aggiuntiva, dal momento che PS5 Pro dovrebbe montare sotto il cofano 13,7 GB di RAM. Tutto questo sarà vero? A giudicare dal copyright stright di Sony si direbbe di sì, tuttavia sarà bene attendere novità da parte della compagnia.

Un annuncio in merito potrebbe non tardare ad arrivare, considerando che Sony avrebbe consigliato agli sviluppatori di prepararsi per l'estate.

Fallout 76 - S. . .C. . .L. Edition [Esclusiva Amazon EU] - Play è uno dei più venduti oggi su