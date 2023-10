PS5 Pro: le specifiche della console mid-gen Sony svelate da un rumor?

Neanche il tempo di assistere all'annuncio della nuova PlayStation 5 che andrà progressivamente a rimpiazzare il modello originale della console, ecco che emerge in rete un nuovo rumor su PS5 Pro, la piattaforma mid-gen non ancora svelata ufficialmente da Sony.

L'indiscrezione proviene dal noto content creator RedGamingTech, che tramite il suo account X/Twitter ha svelato quelle che potrebbero essere le specifiche tecniche di PlayStation 5 Pro, i cui dev kit sarebber già nelle mani di Square-Enix. Si è vociferato in passato che la console mid-gen includerà il supporto a un ray tracing accelerato e altri miglioramenti delle prestazioni, ma sembra che la CPU che alimenterà il nuovo sistema non sarà basata sulle ultime architetture AMD.

RedGamingTech ha riferito di aver ricevuto alcune nuove informazioni riguardanti le specifiche della console, affermando che sarà alimentata da una CPU Zen 2 a otto core che funziona nella gamma bassa di 4 GHz, GPU personalizzata RDNA 3 a 60 unità di calcolo che funzionerà in un range di 2500 -2800 MHz, 16 GB di memoria GDDR6 a 18000MT/s, Tempest Engine con prestazioni all'incirca raddoppiate e due shader engine. Le velocità di clock non sono ancora state decise in maniera definitiva e non lo saranno finché il sistema non sarà pronto per il lancio, poiché Sony sta apparentemente testando più varianti della console.

Naturalmente non possiamo verificare la veridicità del rumor, pertanto vi invitiamo a prendere con le dovute cautele la notizia nell'attesa di aggiornamenti da parte di Sony.