PS5 PRO e specifiche: DF conferma i leak e frena gli entusiasmi sul boost prestazionale

Mentre Sony prova a risalire alla fonte dei leak di PS5 PRO, la redazione di Digital Foundry discute delle anticipazioni che stanno circolando in rete e, nel farlo, ritiene di poter confermare ufficiosamente quanto trapelato in merito alle caratteristiche hardware del modello mid-gen di PlayStation 5.

L'analisi a firma del Technology Editor di DF Richard Leadbetter parte dall'assunto che PS5 PRO sarà "la console più potente di sempre grazie alla sua GPU più performante, al Ray Tracing sensibilmente migliorato e all'upscaling gestito dall'IA".

Nella sua disamina, l'esponente di Digital Foundry prende poi spunto dalle indiscrezioni sulle specifiche di PS5 PRO per discutere del vantaggio (sia grafico che prestazionale) derivante da un hardware che punta, in linea puramente teorica, ad aumentare sensibilmente l'asticella delle possibilità offerte agli sviluppatori first party e multipiattaforma su console PlayStation dell'attuale generazione.

A dispetto degli innegabili miglioramenti che dovrebbero essere offerti dal potenziamento della GPU, dall'aumento della porzione di memoria RAM GDDR6 accessibile agli sviluppatori (da 12,5 a 13,7GB) e dalle possibilità garantite dalla tecnologia PlayStation Spectral Super Resolution di PS5 PRO, per Leadbetter il balzo prestazionale e grafico rispetto agli attuali modelli di PlayStation 5 dovrebbe essere analogo a quello sperimentato nella scorsa generazione nel passaggio da PlayStation 4 a PS4 PRO.

Il motivo di tutto ciò, secondo il Technology Editor di DF, andrebbe ricercato nell'assenza di miglioramenti tangibili sul fronte della CPU: un aspetto, quest'ultimo, già emerso nelle numerose analisi sulle specifiche leak di PS5 PRO e le limitazioni della CPU per questioni legate alla retrocompatibilità.

Il giornalista di Digital Foundry ritiene perciò che il processore di PS5 PRO, 'solo' il 10% più potente rispetto a quello di PlayStation 5, dovrebbe limitare le possibilità offerte dalla console mid-gen Sony, specie per quanto concerne l'aumento di framerate nei videogiochi tripla A e nelle produzioni con grafica avanzata. Se non altro, Leadbetter ritiene che PS5 PRO possa essere venduta a un prezzo non eccessivamente elevato che prevede essere nell'ordine dei 600 dollari (o poco più). In attesa di un riscontro ufficiale da parte di Sony, vi lasciamo a questi nostri chiarimenti sulle ipotesi di PS5 PRO tra 8K e giochi 4K a 120fps.

