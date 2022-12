PS5 Pro con SSD di nuova generazione? L'ipotesi stuzzica gli analisti

In seguito al lancio di PlayStation 4 Pro e Xbox One X, il mercato videoludico ha visto diffondersi un nuovo trend, legato agli upgrade "mid-gen" delle home console. Accadrà lo stesso anche con PlayStation 5?

Al momento, è difficile a dirsi: le difficoltà di approvvigionamento hanno rallentato la produzione dell'hardware, che ancora oggi non riesce a permanere stabilmente sugli scaffali dei negozi fisici e digitali. E se è vero che diversi insider riferiscono di una PS5 Pro in arrivo tra 2023 e 2024, è altrettanto opportuno ricordare che Sony non ha offerto alcuna conferma in tal senso.

Il clima di incertezza non ha però impedito a diversi analisti di provare a immaginare le possibili caratteristiche di una PlayStation 5 Pro. In particolare, c'è chi ha acceso i riflettori su di una potenziale adozione da parte di Sony di una nuova generazione di SSD. PS5, come noto, monta SSD NVMe di generazione 4.0, ma a partire dal prossimo anno inizierà a trovare diffusione la generazione 5.0 dei componenti.



Quest'ultima promette prestazioni ancora più ambiziose rispetto a quelle degli attuali SSD, che eppure già consentono tempi di caricamento sostanzialmente istantanei per molti titoli PS5. A fronte degli 8.000 MB/s proposti dalla generazione 4.0, la famiglia 5.0 degli SSD NVMe mira a raggiungere i 13.000 MB/s, con un incremento di velocità di addirittura il 60%. Proprio questi valori stanno spingendo diversi osservatori a fantasticare di una eventuale PS5 Pro equipaggiata con i nuovi componenti.



Cosa ne pensate, sareste interessati a scoprire le potenzialità di una versione mid-gen di PS5 o trovate che non sia necessaria?