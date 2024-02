PS5 PRO: studi Sony e second party conoscono le specifiche della console mid-gen?

Secondo quanto emerso nell'ultimo episodio del podcast Sacred Symbol, le specifiche tecniche di PlayStation 5 PRO sarebbero da tempo già note a tutti i principali studi interni di Sony e a numerosi team di seconde parti.

A quanto pare gli editori di terze parti di piccole e medie dimensioni non avrebbero ancora accesso al dev kit sebbene Sony abbia previsto una presentazione della console per queste realtà mentre, pare, gli studi interni e seconde parti abbiano già conoscenza delle specifiche tecniche del nuovo hardware.

Del resto se il lancio di PlayStation 5 PRO è davvero previsto per la fine del 2024 come sostiene (tra gli altri) CNBC avrebbe perfettamente senso che a pochi mesi dal lancio i PlayStation Studios ed i team second party più vicini a Sony abbiano accesso agli strumenti di programmazione della console.

Al momento Sony non ha annunciato nessun nuovo hardware per la fine dell'anno ma secondo i rumor l'annuncio della console sarebbe previsto tra la primavera e l'estate del 2024 mentre la commercializzazione sarebbe in programma tra settembre e novembre, giusto in tempo per la holiday season.

La famiglia PlayStation 5 sembra dunque destinata a crescere e dopo PS5 Slim e PlayStation Portal, possiamo davvero aspettarci una nuova console nell'immediato?