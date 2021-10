PS5 Pro suggerita da un annuncio di lavoro Sony? No, non è proprio così

Mentre Sony avvia la vendita diretta di PS5 negli USA e le scorte della console next gen continuano ad essere scarse, spunta all'orizzonte una bizzarra voce di corridoio.

Con la community videoludica internazionale in costante crescita, il passaparola in rete è un'arma a doppio taglio, che può contribuire a diffondere avvistamenti interessanti, ma anche a dare risonanza ad osservazioni frettolose. È quanto sta accadendo a seguito dell'apertura di una posizione lavorativa presso Sony Interactive Entertainment, dedicata ad un Senior Software Engineer che possa lavorare nel campo dello sviluppo delle librerie API di PlayStation 5.

Nella descrizione dell'offerta di lavoro, si specifica che il futuro professionista avrà la responsabilità di supportare gli sviluppatori nel compito di trarre il massimo dalla GPU di PS5, per fare vita ad esperienze videoludiche sempre più notevoli. Si aggiunge inoltre che tra i colleghi del Senior Software Engineer, che troverà impiego presso il prestigioso Advanced Technology Group di SIE, vi saranno professionisti responsabili dello "sviluppo di molteplici generazioni di console PlayStation".



Quest'ultima espressione, unita al fatto che l'annuncio di lavoro fosse relativo a PS5, ha spinto diversi osservatori ad interpretarlo come un indizio dell'intenzione di Sony di dar vita ad una PlayStation 5 Pro. In verità, tale lettura è piuttosto ardita, dato che l'espressione utilizzata da SIE è la seguente: "Tra i tuoi colleghi impiegati presso l'ATG vi saranno ingegneri dediti allo sviluppo di rendering e librerie ray tracing, strumenti per la GPU, shader compiler, oltre a responsabili dell'architettura di molteplici generazioni di console PlayStation".



Vista la sua genericità, l'espressione incriminata potrebbe tranquillamente riguardare ingegneri che hanno nel tempo contribuito allo sviluppo di PlayStation 3, PlayStation 4 e PlayStation 5. Ovviamente, nessuno può escludere che in futuro Sony possa annunciare una PS5 Pro, ma tale annuncio di lavoro non ci pare rappresentare un indizio in tal senso.