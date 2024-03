PS5 PRO: gli sviluppatori non capiscono a cosa serva una console mid-gen in questo momento

Dopo aver parlato della crisi di Xbox in Europa, Chris Dring di GamesIndustry.biz rivela di aver parlato alla GDC con molti sviluppatori di videogiochi a proposito di PlayStation 5 PRO. Il sunto? Nessuno riesce a capire a cosa possa servire una nuova console in questo momento storico.

Se è vero, secondo Dring, che lo zoccolo duro di giocatori PlayStation effettuerà il passaggio a PS5 PRO con evidenti vantaggi per Sony, dal lato degli sviluppatori la questione non riveste particolare importanza: "la maggior parte degli sviluppatori con i quali ho parlato non sembrano avvertire la necessità di PS5 PRO dal momento che molti hanno ammesso di non riuscire a sfruttare al massimo le potenzialità dell'attuale PS5."

In particolare Dring afferma di aver sentito i PR di un paio di aziende, i quali hanno dichiarato che PS5 PRO non sposterà in alcun modo gli equilibri del mercato. Inoltre c'è chi ha parlato di una "generazione nemmeno iniziata" e per questo motivo non ci sarebbe alcun bisogno di una console mid-gen.

Recentemente sono emerse le presunte specifiche tecniche di PS5 PRO, una console sulla carta sicuramente interessante ma che a quanto pare potrebbe arrivare in un periodo sbagliato (fine 2024) con i riflettori ancora accesi su PS5 standard e la community che chiede a gran voce giochi next-gen, mentre si continua ad essere ancorati alla vecchia generazione, con giochi PS4 che continuano ad uscire regolarmente.

Su EA SPORTS FC 24 Standard Edition PS5 è uno dei più venduti di oggi.