PS5 PRO in tendenza su Twitter: come hanno reagito i giocatori? Non mancano i meme

Dopo il leak di Tom Henderson su PS5 PRO, l'inesistente console Sony è finita rapidamente in tendenza su Twitter con migliaia di messaggi, commenti e condivisioni, scatenando veri e propri dibattiti tra i giocatori.

PS5 PRO e PlayStation 5 PRO sono argomenti di tendenza in queste ore ma la "social reaction" sembra essere piuttosto tendente alla critica: c'è chi ovviamente non vede l'ora di mettere le mani su una console più potente di PlayStation 5 e chi invece si è scatenato in polemiche, critiche e meme.

Ad esempio alcuni non "vedono l'ora di spendere 650 dollari per PS5 PRO e 70 dollari per il remake di Horizon Zero Dawn", velata critica in riferimento ai rumor che vogliono proprio una remaster di Horizon Zero Dawn per PS5 in sviluppo in maniera simile a quanto accaduto con The Last of Us.

Altre critiche vertono sul fatto che PS5 non sia ancora stata sfruttata a pieno e non manca chi invita Sony a investire sui giochi anziché sull'hardware, dal momento che dopo due anni le esclusive PS5 uscite e in sviluppo sono ancora poche.

Tom Henderson dal canto suo non può sbilanciarsi oltre ma chiede fiducia, dal momento che sembra essere a conoscenza di molte altre informazioni su PlayStation 5 PRO.