PS5 PRO, Tom Henderson è certo: 'È in sviluppo al 100%, presto i devkit'

Dopo aver preannunciato le date di lancio di PS5 Slim, PS5 PRO, Q Lite e Project Leonardo, il celebre leaker Tom Henderson si dice certo del fatto che Sony sia ormai in procinto di distribuire i devkit del modello mid-gen di PlayStation 5.

Nel suo ultimo intervento sulle tempistiche di commercializzazione delle console e degli accessori della cosiddetta Fase 2 di PlayStation 5, dalle colonne di Insider-Gaming Henderson trae spunto dalle numerose testimonianze ottenute dalle sue 'gole profonde' interne a Sony per affermare che "PlayStation 5 PRO è attualmente in fase di sviluppo, ne siamo certi al 100%".

Il collaborazione di Insider-Gaming ribadisce il concetto e fornisce ulteriori indiscrezioni sostenendo che "al momento non possiamo svelare ulteriori dettagli, ma sappiamo che i primi prototipi del devkit di PS5 PRO saranno nelle mani degli sviluppatori first party dei PlayStation Studios entro i prossimi due mesi, mentre gli sviluppatori di terze parti li riceveranno entro la fine di quest'anno".

A voler dar retta a Henderson, quindi, Sony vuole bruciare le tappe per garantire la massima diffusione dei kit di sviluppo di PS5 PRO e consentire, in questo modo, l'arrivo sul mercato di numerosi videogiochi ottimizzati per la console mid-gen. Quanto alle tempistiche di commercializzazione, dall'ultimo report di Insider-Gaming emerge ancora una volta la finestra di lancio provvisoria del quarto trimestre del 2024, ovvero tra ottobre e dicembre del prossimo anno.

Nella speranza di scoprire al più presto cosa bolle in pentola dalle parti di Sony, vi lasciamo in compagnia del nostro riassunto dei rumor su PS5, quando esce e cosa sappiamo.