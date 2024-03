PS5 PRO, Tom Henderson conferma gli ultimi leak: la console sarebbe prevista per il 2024

Il futuro del prossimo hardware di Sony potrebbe essere stato svelato nella giornata di oggi. Nelle prime ore del 15 marzo, sono apparse in rete alcune specifiche di PS5, che sarà il 45% più veloce e adotterà la tecnologia Playstation Spectral Super Resolution. Ma quanto vi è di veritiero nei recenti leak per il successore di PlayStation 5 base?

Secondo Tom Henderson, fonte abbastanza rinomata nel panorama videoludico, i leak sulle specifiche di PlayStation 5 PRO sono reali. Il tutto sarebbe stato confermato da alcune fonti che hanno deciso di voler rimanere anonime, le quali hanno potuto asserire che la documentazione trapelata attraverso la fonte dei leak odierni è conforme a quanto realizzato da Sony al momento. PlayStation 5 PRO è pronta a fare il salto di qualità sul fronte tecnologico.

Quali sono le novità tecniche che verranno apportate dalla versione PRO di PlayStation 5? Esse sono diverse: tra il rendering più veloce del 45% rispetto a PS5, il Ray-tracing 2-3x (x4 in alcuni casi) e la soluzione di upscaling/antialiasing PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling), la ventura console segnerà un cambio di rotta per la next-gen su console. Ma quando giungerà nei negozi? Secondo le conferme sopraggiunte nelle ultime ore, PlayStation 5 PRO sarebbe ancora confermata per la fine del 2024.



La finestra temporale "holiday 2024" non permette di conoscere nel dettaglio quando sarà disponibile per il grande pubblico, ma per Insider Gaming alcune software house sarebbero già in possesso dei devkit della nuova macchina da gioco. Il 2024 sarà davvero l'anno di PS5 PRO? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

