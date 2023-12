PS5 Pro con upscaler simile al DLSS: un brevetto Sony conferma il rumor?

Stando al giornalista ed insider videoludico Jeff Grubb, quando arriverà sul mercato PlayStation 5 Pro si presenterà con un upscaler interno con funzionalità simile a quelle del DLSS. Si tratterebbe quindi di un sistema basato su intelligenza artificiale in grado di migliorare risoluzione e fluidità di gioco senza inficiare la fedeltà visiva.

Sebbene non ci sia ancora alcuna conferma in merito, un brevetto registrato da Sony sembra supportare la tesi dell'insider. Il brevetto in questione descrive un metodo per eseguire un gioco scrivendo Asset Aware Data (AAD) in un buffer di comandi e i dati del Level Of Detail (LOD) nella memoria di sistema, che vengono poi utilizzati dalla GPU per renderizzare fotogrammi video come da direttive della CPU. Un sistema di questo tipo sembra rimandare a quello del DLSS di NVIDIA, da qui l'ipotesi che il brevetto in questione faccia riferimento ad una tecnologia da integrare nell'hardware di PlayStation 5 Pro.

Un sampler di questo tipo consentirebbe agli sviluppatori di sfruttare in maniera più ampia e profonda la capacità hardware della (ipotetica) console di metà generazione, e offrirebbe una soluzione proprietaria ai sampler come Nvidia DLSS ed FSR. Chiaramente, i risultati saranno tutti da scoprire, nel caso.

Stando a Jeff Grubb, il 2024 è l'anno designato per il debutto di PlayStation 5 Pro.