PS5 PRO con upscaler di Sony simile al DLSS? Le ultime da Jeff Grubb

Non bastassero le ultime indiscrezioni di Jeff Grubb su PS5 PRO in uscita nel 2024 e Xbox Next nel 2026, il giornalista e insider coglie l'occasione offertagli dall'ultimo podcast per suggerire lo sviluppo, da parte di Sony, di un upscaler simile al DLSS per la versione mid-gen di PlayStation 5.

Sulla scorta delle anticipazioni raccolte dalle sue gole profonde, il noto giornalista videoludico si riallaccia ai passati rumor sullo sviluppo di una funzionalità simile al DLSS per PlayStation 5 per riferire, appunto, l'intenzione di Sony di lanciare al più presto un'alternativa proprietaria al DLSS, grazie alla quale poter offrire agli sviluppatori first party e multipiattaforma l'opportunità di sfruttare appieno l'hardware di PS5 PRO (e volendo, anche di PS5 'base' in misura minore, come pure di PlayStation 6 in ottica futura).

Nel confermare le fughe di notizie verificatesi nei mesi scorsi, le fonti citate da Grubb sostengono che soluzione di upscaling e upsampling 'intelligente' di Sony al centro dei rumor (e non solo, se ripensiamo ai brevetti depositati in questi anni dal colosso tecnologico giapponese) dovrebbe rappresentare "una grande innovazione hardware" per l'ecosistema PlayStation, consentendo alle software house dei PlayStation Studios e alle aziende terze di aumentare la risoluzione e il framerate dei giochi senza impattare sulla fedeltà visiva e sulla bontà grafica garantita dai preset più elevati.

In attesa di ulteriori informazioni, vi lasciamo alle analisi sulle specifiche leak di PS5 PRO che la descrivono come un mostro di ottimizzazione, ossia una console 'a prova di sviluppatori' e capace di esprimere da subito il suo pieno potenziale hardware.