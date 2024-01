PS5 PRO con AI Upscaling via machine learning? Un leak potrebbe averlo confermato

A metà dicembre si è parlato delle presunte specifiche tecniche di PlayStation 5 PRO, con la nuova console Sony che potrebbe adottare un sistema di upscaling basato su intelligenza artificiale. Ma cosa c'è di vero? Per ora nulla di ufficiale ma un leak sembra spingere proprio in questa direzione.

La tecnologia in questione dovrebbe agire in maniera simile al DLSS di NVIDIA, sulla vicenda era intervenuto anche Jeff Grubb che ha parlato di "una grande innovazione hardware per PlayStation" e inoltre c'è quel brevetto misterioso di Sony per una tecnologia simil DLSS che tanto ha fatto parlare poco prima di Natale.

E poi c'è la slide trapelata dal gigaleak di Insomniac, un documento che mostra alcune caratteristiche che lo studio vorrebbe presumibilmente integrare nei suoi prossimi videogiochi. E tra meteo dinamico e nuovi sistemi di illuminazione, ecco spuntare anche un "AI Upscaling via Machine Learning", possibile riferimento a PlayStation 5 PRO dal momento che PS5 e PS5 Slim non hanno un supporto hardware dedicato per l'upscaling tramite intelligenza artificiale.

Chiaramente siamo ancora dalle parti della pura e semplice speculazione e non è escluso che le caratteristiche in questione possano riferirsi ad eventuali versioni PC dei giochi Insomniac. Secondo alcuni rumor, PlayStation 5 PRO uscirà alla fine di quest'anno ma non ci sono ancora conferme ufficiali da parte di Sony. Vedremo PS5 PRO al CES di Las Vegas la prossima settimana? In molti ci sperano ma allo stato attuale la presentazione di una nuova console non avrebbe troppo senso, a due mesi dal lancio di PS5 Slim.