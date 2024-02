PS5 Pro vs Xbox Series X Refresh vs Nintendo Switch 2: escono davvero a fine 2024 o no?

Il 2024 è un anno che vede molti publisher sperare di sopravvivere ad una grande crisi del settore: le vendite hardware e software sono in fase stagnante, i profitti sono bassi e le spese sono sempre di più. L'arrivo di nuovi hardware potrebbe dare una boccata d'ossigeno... ma usciranno davvero nuove console quest'anno? Facciamo chiarezza.

PlayStation 5 PRO

Di PlayStation 5 PRO si mormora da tempo e sappiamo con (quasi) certezza che alla fine dello scorso anno Sony ha distribuito i primi kit di sviluppo agli editori terze parti, tra cui anche Square Enix. E' davvero probabile che la compagnia giapponese possa lanciare PS5 PRO questo autunno? In realtà non ci sono segnali che farebbero pensare al contrario e la roadmap trapelata (ma ovviamente non confermate) parla proprio di un modello mid-gen di PS5 in uscita a fine 2024, mentre PS6 non uscirà prima del 2028. Due le possibili incognite, ovvero il prezzo (sarà più alto di quello di PS5) e l'assenza di grandi blockbuster first party a spingere le vendite dal momento che la stessa Sony ha annunciato di non avere in programma il lancio di giochi appartenenti a famosi franchise per quest'anno fiscale. Certo usciranno titoli più piccoli come Until Dawn Remake e probabilmente un nuovo Astro Bot, oltre ai giochi terze parti come Assassin's Creed Codename Red e i "soliti" Call of Duty e EA Sports FC. Basterà?

Nintendo Switch 2

Probabilmente Nintendo Switch 2 non uscirà alla fine di quest'anno. O meglio per mesi si è parlato di un debutto fissato tra settembre e novembre 2024 ma a quanto pare le cose sono cambiate e il lancio di Nintendo Switch 2 è stato rinviato al 2025. Alcuni insider affidabili confermano questo cambio nella finestra di lancio, con Nintendo che avrebbe rinviato il debutto del nuovo hardware al primo trimestre del prossimo anno così da avere più tempo per preparare una robusta lineup software di prime e terze parti per il lancio.

C'è un problema però: riuscirà Nintendo Switch a tenere botta ancora per dodici mesi?

Xbox Series X Refresh

Microsoft ha effettivamente confermato che nuove opzioni hardware sono in arrivo per la fine del 2024 riferendosi a console e controller. Nulla è stato specificato ma nei mesi scorsi sono emersi dettagli su Xbox Series X Refresh e sul joypad Sebile, entrambi a quanto pare in uscita alla fine del 2024. La casa di Redmond vuole così proporre una console mid-gen per reggere l'urto del mercato fino all'arrivo della Xbox di nuova generazione nel 2026, apparentemente in anticipo di due anni rispetto a PS6.

Le vendite di Xbox Series X/S sembrano ferme e non crescono, l'arrivo di Series X Refresh servirà per aumentare l'installato della console in attesa della prossima generazione. Presentazione quasi certa durante l'evento primaverile o estivo di Microsoft.