PS5 Pro e Xbox Series X mid-gen: Dev-Kit presto nelle mani degli sviluppatori?

Nonostante questa generazione non abbia ancora dato l'impressione d'aver ingranato a dovere (principalmente a causa della cronica mancanza di scorte), lo scorso maggio hanno già cominciato a circolare delle voci sugli upgrade mid-gen per PlayStation 5 e Xbox Series X, sulla falsariga di quanto già accaduto con PS4 Pro e Xbox One X.

Ad alimentare i rumor pre-estivi non sono stati solamente dei sedicenti leaker ed insider, ma anche il colosso cinese dell'hi-tech TCL Technology, che si è detto sicuro del lancio di nuovi modelli di PS5 e Xbox Series X entro il biennio 2023/2024. Oggi, mentre ci avviamo a passo svelto verso il secondo anniversario delle due console di Microsoft e Sony, l'argomento è tornato predominante in rete. Stavolta il "merito" va a Tez2, un noto leaker nell'orbita di Grand Theft Auto che per primo ha reso nota la cancellazione delle versioni rimasterizzate di GTA 4 e Red Dead Redemption motivata dalla tiepida accoglienza riservata a GTA The Trilogy, un rumor che è stato poi corroborato anche dalla redazione di Kotaku.

Ebbene, nelle scorse ore Tez2 è intervenuto sul GTAForums scrivendo che "la maggior parte degli studi AAA dovrebbe aver già ricevuto i dev-kit degli upgrade di mezza generazione o quantomeno dovrebbe riceverli entro l'inizio del prossimo anno". A seguito dell'attenzione generata dalla sua affermazione, il leaker ha poi specificato che è basata su informazioni vere e proprie, non su supposizioni personali, sebbene non abbia rivelato la sua fonte.

Chiaramente non vi è nessuna conferma ufficiale di quanto riportato, tuttavia le tempistiche appaiono plausibili. PlayStation 4 Pro è stata lanciata tre anni dopo PS4 (Xbox One X 4 anni dopo One), dunque le previsioni per il 2023/2024 sembrano sensate. D'altro canto si può anche discutere della reale necessità di una PlayStation 5 Pro o di una nuova Xbox Series in un momento storico come questo, in cui è ancora difficile trovare le console next-gen in negozio. Voi cosa ne pensate?