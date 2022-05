PS5 PRO e nuove Xbox Series X/S: modelli midgen in arrivo tra il 2023 e il 2024, per TCL

Nel corso dell'ultimo panel tenuto in Polonia dai rappresentanti di TCL Technology, i dirigenti del colosso dell'hi-tech cinese hanno mostrato un'infografica che rimarca l'intenzione di Sony e Microsoft di lanciare sul mercato le versioni midgen di PlayStation 5 e Xbox Series tra il 2023 e il 2024.

Un inviato della testata giornalistica polacca PPE, giunto sul posto per fornire un resoconto dell'evento organizzato da TCL, ha scattato e pubblicato online le foto del panel da cui si evince, appunto, l'intenzione di TCL di collaborare con Sony e Microsoft alla realizzazione dei chip necessari alla produzione della sempre più rumoreggiata PS5 PRO, come pure di una nuova versione aggiornata di Xbox Series X/S.

Le infografiche prodotte da TCL fanno rientrare i due modelli midgen di PlayStation 5 e Xbox Series X/S nella scheda che riassume i piani del colosso tecnologico cinese per la "Gen 9.5", pianificata tra il 2023 e il 2024. A detta dell'esponente di TCL intervenuto al panel, le nuove console di Sony e Microsoft eseguiranno i videogiochi a 60 o 120fps con un target di risoluzione fissato a 2160p, con supporto ai nuovi TV e monitor 8K. Nel panel viene citato anche il nuovo modello di scheda grafica AMD, l'AMD Radeon RX 7700 XT.

Il rappresentante di TCL non entra nel merito delle specifiche hardware di PS5 PRO e dei nuovi modelli di Xbox Series X/S, ma a giudicare dalle problematiche che stanno affrontando sia Sony che Microsoft con la crisi dei semiconduttori è logico supporre che la motivazione principale per la progettazione di queste rumoreggiate console midgen sia quella di renderne più efficiente la produzione per garantire un maggior quantitativo di scorte.