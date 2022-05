PS5 Pro e Xbox Series Next: noto analista ne mette in dubbio l'esistenza

Nel corso degli ultimi giorni si è parlato molto spesso dell'eventuale arrivo di PlayStation 5 Pro e Xbox Series Next, console di metà generazione le cui componenti sono state al centro di una conferenza dell'azienda TCL. Secondo un noto analista, però, non si tratterebbe che di una trovata di marketing.

Stando ai tweet di Mat Piscatella, analista di NPD Group piuttosto popolare nel settore videoludico, le recenti dichiarazioni sull'esistenza delle due potentissime macchine da gioco non andrebbe presa troppo in considerazione.

Ecco di seguito uno dei cinguettii di Piscatella:

"TCL sta cercando un modo per vendere le TV 8K. Le prossime console dovrebbero almeno in teoria aiutare a farlo, quindi stanno tentando di convincere i giocatori che sarà così. Ora non pensiamoci più."

Dopotutto in una situazione come quella in cui stiamo vivendo oggi è difficile immaginare l'arrivo di nuove console. Basti pensare che, a quasi due anni dall'arrivo sugli scaffali, è ancora difficile riuscire a reperire un modello standard di PlayStation 5 e Xbox Series X e l'eventuale arrivo dei modelli avanzati non farebbe che complicare ulteriormente le cose. Non possiamo ignorare inoltre che la scarsa base installata sta costringendo molti sviluppatori a continuare nel supporto alle console di vecchia generazione e sarebbe quindi difficile immaginare un futuro prossimo nel quale l'hardware di queste nuove macchine possa essere sfruttato a dovere. Insomma, chiunque parli oggi di console mid-gen ha il solo obiettivo di spronare l'utenza all'acquisto di un TV 8K, i cui utilizzi sono ancora parecchio limitati.

