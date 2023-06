PS5 Pro e Xbox Series Next: le ultime riflessioni di DF sulle console mid-gen

Prendendo spunto dai sempre più insistenti leak sullo sviluppo di PS5 Pro e dalle ultime dichiarazioni di Phil Spencer sul nuovo modello di Xbox Series, i giornalisti di Digital Foundry riflettono sulla necessità e sulle opportunità offerte dalle rumoreggiate console mid-gen di Sony e Microsoft.

La discussione intavolata dagli esperti di Digital Foundry verte su numerosi aspetti, a cominciare ovviamente da quelli tecnologici. A detta di Richard Leadbetter di DF, dal lancio di PlayStation 5 e Xbox Series X|S abbiamo assistito a un enorme miglioramento nelle prestazioni delle CPU e a una crescita esponenziale di tecnologie come l'IA generativa e l'upscaling 'intelligente': se da un lato, però, AMD risulta essere all'avanguardia nel settore grazie alle performance dei processori con architettura Zen 4, d'altro lato l'azienda di Santa Clara ha ancora del terreno da recuperare sulla concorrenza diretta di NVIDIA (leggasi DLSS) e su altri attori dell'industria.

Il team di Digital Foundry si chiede perciò se ci siano davvero le condizioni tecnologiche, e quindi commerciali, per il lancio di un nuovo modello di console PlayStation e Xbox. Per Leadbetter, è improbabile che Sony sia in grado di equipaggiare PS5 Pro con una GPU sufficientemente potente da giustificare un cambio di modello da parte di chi possiede già una PlayStation 5, e lo stesso dicasi per l'ipotetica (ma allo stato attuale decisamente meno probabile) Xbox Series XL o Next.

Un altro fattore da considerare, per il Technological Editor di DF, è quello rappresentato dalla 'filosofia generazionale' adottata da Microsoft e Sony: l'architettura hardware delle ultime piattaforme PlayStation e Xbox, ormai sovrapponibile a quella PC, potrebbe indurre la casa di Redmond e l'azienda giapponese a considerare l'abbandono della filosofia che ha caratterizzato da sempre il lancio delle console su base generazionale. In tal caso, la commercializzazione di una PS5 'potenziata' e di un nuovo modello più performante di Xbox Series, ad un prezzo rapportabile a quello di un PC di fascia medio-alta, potrebbe essere una strategia vincente.

In chiusura del suo intervento, Richard Leadbetter ritiene comunque che gli attuali modelli di PlayStation 5 e Xbox Series X siano più che sufficienti per offrire agli appassionati delle esperienze grafiche e ludiche fantastiche, specie in ragione dell'intensificarsi del lavoro che stanno svolgendo i team first party e le software house terze per sfruttare appieno le risorse hardware delle console Sony e Microsoft. E voi, cosa ne pensate al riguardo? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi invitiamo a leggere questo approfondimento sulle parole del boss di Take-Two su PS5 Pro e Xbox Series XL presto in arrivo.