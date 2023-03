PS5 PRO e Xbox Series X2 tra rumor e leak: ma ci servono davvero due nuove console?

I rumor su PlayStation 5 PRO e Xbox Series X2 circolano da tempo e chi segue il mercato dei videogiochi non si stupirà di certo, dal momento che progetti di questo tipo vengono messi in cantiere anni prima del lancio effettivo e dunque rumor e leak sulla produzione sono inevitabili.

Ma come sempre c'è chi alza i forconi lamentando l'inutilità di una operazione di questo tipo: ma ci servono davvero due nuove console mid-gen? PS5 PRO uscirà nel 2024 secondo Tom Henderson e forse anche Microsoft avrebbe in sviluppo una Xbox Series X2. E' vero che si tratta di rumor ma quando personaggi come Henderson o Schreier si espongono restano ben pochi dubbi sulla veridicità dei leak, parliamo di giornalisti e insider con tante fonti e contatti affidabili nell'industry, persone che vivono di questo lavoro e che non hanno nessuna intenzione di perdere credibilità per due clic.

Detto questo, PS5 PRO e Xbox Series X2 sono davvero necessarie? Idealmente entrambe le console potrebbero arrivare alla fine del 2024 o magari all'inizio del 2025 nella peggiore delle ipotesi, a quel punto PlayStation 5 e Xbox Series X saranno in commercio da circa quattro anni, lo stesso lasso di tempo che idealmente ci separa da PlayStation 6 in uscita nel 2028 e Xbox Series X Next-Gen.

PlayStation 4 PRO e Xbox One X avevano una loro ragione di esistere se pensiamo che PS4 e Xbox One sono state progettate di fatto tra la fine degli anni 00 e i primi anni 10 e arrivate sul mercato con tecnologie in alcuni casi datate. PS4 PRO e Xbox One X hanno quindi dovuto mettere "una pezza" ad hardware non sempre performanti nel momento di massima espansione (e vendite) dei televisori 4K, quando i 720/1080p iniziavano a stare stretti sia per il gaming che per l'home cinema.

Oggi PS5 PRO e Xbox Series X2 avrebbero lo stesso impatto sul mercato? Probabilmente no. La voglia di Ray-Tracing non sembra essere più un valido "aggancio" per vendere hardware (che siano console o appunto monitor e televisori) e software e l'8K è ancora lontano dall'essere uno standard.

Bisogna poi considerare che in questi due anni entrambe le console di attuale generazione sono state sfruttate pochissimo e ancora non abbiamo visto produzioni 100% Next-Gen, con Microsoft e Sony impegnate nella maggior parte dei casi su giochi cross-gen. Fino ad oggi inoltre acquistare PS5 o Xbox Series X si è rivelata una impresa ardua, la vera Next-Gen inizierà probabilmente quest'anno o nel 2024 e le console attuali hanno presumibilmente tutte le carte in regola per "resistere" fino al 2027 o 2028, quando una nuova generazione di hardware si affaccerà nei negozi.

Impossibile però fermare l'evoluzione del mercato e la continua uscita di nuovi prodotti è fondamentale per restare a galla, come dimostrano ad esempio i numerosi modelli e le tante varianti di iPhone e Samsung Galaxy che vengono commercializzate (e vendute) ogni anno.

E voi cosa ne pensate? C'è davvero bisogno di nuove console mid-gen o possiamo vivere tranquillamente con PS5 e Xbox Series X, magari in versione Slim?