PS5 Pro e Xbox Series XL? Forse sono in arrivo, per il CEO di Take-Two

Durante l'ultima riunione con gli azionisti, il CEO di Take-Two Interactive ha fatto capire che "probabilmente" sono in arrivo console mid-gen come PlayStation 5 Pro e Xbox Series XL (nomi non ufficiali).

Durante la scorsa generazione, sia Sony che Microsoft hanno lanciato modelli più potenti di PS4 e Xbox One, se questo dovesse accadere nuovamente, quale impatto avrà sul business di Take-Two?

Struss Zelnick risponde a questa domanda in maniera molto chiara: "sì, probabilmente anche questa volta arriveranno delle console mid-gen. PS4 PRO e Xbox One X non hanno avuto un grande effetto sui nostri risultati finanziari e non credo che le cose cambieranno."

Il CEO di Take-Two sa qualcosa in più di noi o semplicemente si basa su delle sue sensazioni? Difficile dirlo, certo è che si parla sempre più spesso di console mid-gen e in particolare di PlayStation 5 PRO in uscita nel 2024, con vari studi di sviluppo che avrebbero già ricevuto i Dev Kit stando a Tom Henderson e altri insider.

Gli studi interni di Take-Two sono tra questi? Al momento non abbiamo certezze e lo stesso Zelnick ha parlato della questione in toni molto sfumati e senza fornire dettagli in merito. Probabilmente, aggiungiamo noi, ne sapremo di più tra la fine dell'anno e la prima metà del 2024.